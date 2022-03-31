В Череповце малолетние вандалы избили туи около Дворца металлургов

В Череповце малолетние вандалы отрабатывали приемы рукопашного боя на туях около дворца металлургов. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсетях.

«После просмотра этого видео остается только один вопрос: „Туи-то вам что сделали?“. В объектив камер системы „Безопасный город“ попали дети, отрабатывающие приемы рукопашного боя на растениях около Дворца металлургов. Избиение продолжалось шесть минут. В результате сломаны две туи, часть деревьев покосилась, укрывной материал сорван тотально», — указано на странице градоначальника в соцсети.

Как рассказал Вадим Германов, все видеоматериалы уже переданы в полицию. Также городские власти надеются, что в расследованию подключатся также социальные службы, чтобы выяснить причины такого агрессивного поведения.