В Череповце малолетние вандалы избили туи около Дворца металлургов

31.03.2022 [Происшествия]

В Череповце малолетние вандалы отрабатывали приемы рукопашного боя на туях около дворца металлургов. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсетях.  

«После просмотра этого видео остается только один вопрос: „Туи-то вам что сделали?“. В объектив камер системы „Безопасный город“ попали дети, отрабатывающие приемы рукопашного боя на растениях около Дворца металлургов. Избиение продолжалось шесть минут. В результате сломаны две туи, часть деревьев покосилась, укрывной материал сорван тотально», — указано на странице градоначальника в соцсети.

Как рассказал Вадим Германов, все видеоматериалы уже переданы в полицию. Также городские власти надеются, что в расследованию подключатся также социальные службы, чтобы выяснить причины такого агрессивного поведения.

 

Тэги: избиение, вандализм

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