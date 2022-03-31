Выставка векторной графики вологодской художницы Анны Цветковой (Любимцевой) откроется в Вологде 2 апреля

Выставка векторной графики «Линии света» вологодской художницы Анны Цветковой (Любимцевой) откроется в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 2 апреля. Выставку организовали друзья художницы, Анна ушла из жизни 15 апреля 2015 года.

Анна Цветкова родилась в Череповце, окончила художественно - графический факультет Череповецкого государственного университета и в начале 2000-х переехала в Вологду, занималась полиграфией и дизайном.

Из воспоминаний Анны Цветковой:

«Мне всегда нравилось рисовать. Когда-то это осуществлялось с помощью красок и карандашей на бумаге, сейчас это выглядит вот так, в программе CorelDRAW. Начиная каждый новый рисунок, хочу донести до всех зрителей минутку позитивных эмоций, и, думаю, что это одна из главных вещей - мотивация делать добро…».

Работы художницы неоднократно принимали участие в международных и всероссийских выставках графики.

Торжественное открытие состоится 2 апреля в 14:00.

Посетить выставку можно до 15 мая в здании Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 2 этаж в часы работы библиотеки: понедельник – четверг с 10:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день, последняя среда месяца – санитарный день.

Возрастные ограничения: (6+).

