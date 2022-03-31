Автор проекта ретро-вывесок в Рыбинске Митя Кузнецов расскажет жителям Вологды, как вернуть историю центру города

31.03.2022 [Культура]

Автор проекта ретро-вывесок в Рыбинске Митя Кузнецов расскажет жителям Вологды, как вернуть историю центру города. Он выступит в рамках туристической выставки «Ворота севера» 15 апреля с лекцией «Идея меняет все! Старинные рыбинские вывески».

– Митя Кузнецов поделится историей о том, как в одиночку вернуть историю центру города. Как инициатива сделать все вывески в историческом центре Рыбинска в «дореволюционном» стиле изменила облик города и прославила его на всю страну, – говорится в анонсе мероприятия.

Митя Кузнецов — активная творческая личность: композитор, арт-продюсер, общественный деятель, основатель мультимедийной усадьбы ЭТНО-КУЗНЯ и фестиваля «Усадебник».

Начало выступления 15 апреля в 10:00 в выставочном комплексе «Русский дом» по адресу: Вологды, Пушкинская, 25А, 2-й этаж, конференц-зал №1. 

Количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, благоустройство, наружная реклама, незаконная реклама

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