В Тотьме пациент больницы ударил ножом соседа по палате

В Тотьме 53-летний пациент городской больницы ударил ножом соседа по палате.
Инцидент произошёл 29 марта в 18:00. О происшествии правоохранителям сообщили работники медучреждения.
«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд группы задержания. Увидев стражей правопорядка, подозреваемый 1968 г. р. попытался скрыться, но сотрудники Росгвардии задержали его. Нож находился при нем», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.
Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.