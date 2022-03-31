В Тотьме пациент больницы ударил ножом соседа по палате

31.03.2022 [Происшествия]

В Тотьме 53-летний пациент городской больницы ударил ножом соседа по палате.

Инцидент произошёл 29 марта в 18:00. О происшествии правоохранителям сообщили работники медучреждения.

«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд группы задержания. Увидев стражей правопорядка, подозреваемый 1968 г. р. попытался скрыться, но сотрудники Росгвардии задержали его. Нож находился при нем», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Тэги: напал с ножом, больница, пациенты, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Череповце мужчина устроил погром в филиале банка
В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны
Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия
Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар
В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Вологодской области
В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу

Похожие новости

Череповчанин грозился убить покупателя в магазине

Мужчина не растерялся и отобрал нож у агрессивного оппонента

672
0

Вологжанин совершил разбойное нападение на пункт приёма металлолома

Задержавшим его полицейским он сказал, что заранее спланировал преступление: несколько раз переоделся, выбросил телефон и изменил походку

1322
0

Череповчанин в пьяной драке ударил собутыльника ножом

По горячим следам его задержали. Полицейские обратили внимание на то, что его руки были испачканы кровью.

941
0

26-летний череповчанин ударил соседа ножом из-за громкой музыки

Суд взыскал с него около 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего и приговорил к трём годам лишения свободы условно

1150
0

В Череповце мужчину будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Ночью 13 декабря 2020 года он связал и поджёг собутыльника

1971
0

Жителя Вологодского района осудили за нападение с ножом на собутыльника из ревности

Он получил четыре года колонии особого режима

1090
0

58-летний череповчанин ударил ножом незнакомца во дворе дома на улице Чкалова

Потерпевший скончался. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

1344
0

В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима

1475
0

Вологжанин ударил ножом прохожего, который оскорбил его подругу

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшему 250 000 рублей

1092
0

Жителя Вологодского района осудили за причинение смертельной травмы и покушение на убийство

Ночью 18 ноября 2020 года он нанёс ножевые ранения двум потерпевшим, один из которых убежал с места происшествия и скончался от полученной травмы

1219
0

В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка

По подозрению в убийстве задержан его 36-летний собутыльник

4124
0

Тотьмич получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

Тело погибшей обнаружила хозяйка квартиры, где жили фигуранты дела, 15 января 2021 года

1169
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Тотьмы избил таксиста, которому не заплатил за поездку
1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс
Почти 100 молодых вологодских семей получили жилищные сертификаты
В Череповце малолетние вандалы избили туи около Дворца металлургов
Выставка векторной графики вологодской художницы Анны Цветковой (Любимцевой) откроется в Вологде 2 апреля
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
Автор проекта ретро-вывесок в Рыбинске Митя Кузнецов расскажет жителям Вологды, как вернуть историю центру города
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2884
0
31.03.2022 [БлогоVO]

Один из наилучших способов развеяться — это #чайф_экскурсия. Несмотря на мартовские холода, Владимир Шахрин отправился прогуляться по Вологде

507
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

516
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика