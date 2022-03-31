Вологжанка Екатерина Коршунова собрала весь комплект медалей на Кубке России по стрельбе

Мастер спорта международного класса Екатерина Коршунова, представительница СШОР «Витязь», завоевала медали всех трех достоинств на Кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования, в которых приняли участие 238 спортсменов, прошли в Липецкой области.

Екатерина стала победительницей в стрельбе из пневматического пистолета ПМ-60. Также вологжанка завоевала серебро в упражнении МП-60М (пистолет малокалиберный стандартный, 25 м). Победительницей в этой дисциплине стала мастер спорта Диана Дедова. Кроме того, Екатерина заняла третье место в упражнении МП-60, которое выполняется из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Отметим также выступление Ильи Марсова, который вошел в пятерку сильнейших сразу в двух дисциплинах — в упражнении МВ-60 (винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лежа) и упражнении МВ-3Х20.