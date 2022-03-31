Вологжанка Екатерина Коршунова собрала весь комплект медалей на Кубке России по стрельбе

31.03.2022 [Спорт]

Мастер спорта международного класса Екатерина Коршунова, представительница СШОР «Витязь», завоевала медали всех трех достоинств на Кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования, в которых приняли участие 238 спортсменов, прошли в Липецкой области.

Екатерина стала победительницей в стрельбе из пневматического пистолета ПМ-60. Также вологжанка завоевала серебро в упражнении МП-60М (пистолет малокалиберный стандартный, 25 м). Победительницей в этой дисциплине стала мастер спорта Диана Дедова. Кроме того, Екатерина заняла третье место в упражнении МП-60, которое выполняется из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Отметим также выступление Ильи Марсова, который вошел в пятерку сильнейших сразу в двух дисциплинах — в упражнении МВ-60 (винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лежа) и упражнении МВ-3Х20.

 

Тэги: стрельба, кубок России, медали

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