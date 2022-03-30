Шестилетний житель Бабаево потратил накопленные деньги на фрукты для пожилых пациентов районной ЦРБ

В Бабаеве шестилетний Арсений решил купить фрукты для пожилых людей, находящихся на паллиативном отделении районной ЦРБ. Деньги мальчик достал из своей копилки. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Мама Арсения — Дарья — рассказала изданию, что она рассказала своим детям про детский инклюзивный волонтерский отряд «Огонек», который объявил акцию «Большие дела маленьких волонтеров». Также объяснила, кто такие волонтеры и почему они помогают пожилым и одиноким.

«А кто такие одинокие?» — спросил Арсений. «Это дедушки и бабушки, которые остались одни, без помощи родных», — ответила мама.

Арсений тут-же сказал, что тоже хочет помогать одиноким и предложил купить им что-нибудь вкусненькое.

На средства из копилки Арсения мама с сыном купили фрукты и передали их для пациентов паллиативного отделения районной ЦРБ с пожеланиями крепкого здоровья.

Кстати, младший сын Дарьи — Егор — тоже не отстает от старшего брата. Например, этой зимой они вдвоем делали кормушки для птиц.