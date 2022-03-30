Генпрокуратура заблокировала страницу жительницы Великого Устюга, которая исследует местные диалекты

Страницу Великоустюгского исследователя диалектов Зинаиды Рядовиковой заблокировала Генпрокуратура.

Женщина известна многими своими исследованиями местного говора. Зинаида Рядовикова выпустила несколько книг. Так, в книгу «Почти что Пошехония» вошли диалектные слова поселка Кузино, которые исследователь собирала в течение 35 лет. Книга-словарь вышла в 2005 году в количестве 250 экземпляров. Практически все экземпляры первого издания женщина подарила землякам.

Главное увлечение Зинаиды Рядовиковой — собирание, запись и систематизация просторечных и диалектных слов. Всего она собрала 9 тысяч диалектных слов и 3 тысячи фразеологических оборотов говора. Мечта автора сделать не только Словарь (9000 слов), но и проиллюстрировать его диалогами, чтобы он читался как связный большой рассказ. Женщина также записывает на ютуб канале разговорные ролики. У неё выложено 557 видео.

Женщина говорит, что у нее на странице не было ничего политического, но, может, кто-то видел ее комментарии в социальных сетях.





