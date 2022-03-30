Генпрокуратура заблокировала страницу жительницы Великого Устюга, которая исследует местные диалекты

30.03.2022 [Общество]

Страницу Великоустюгского исследователя диалектов Зинаиды Рядовиковой заблокировала Генпрокуратура. 

Женщина известна многими своими исследованиями местного говора. Зинаида Рядовикова выпустила несколько книг. Так, в книгу «Почти что Пошехония» вошли диалектные слова поселка Кузино, которые исследователь собирала в течение 35 лет. Книга-словарь вышла в 2005 году в количестве 250 экземпляров. Практически все экземпляры первого издания женщина подарила землякам.

Главное увлечение Зинаиды Рядовиковой — собирание, запись и систематизация просторечных и диалектных слов. Всего она собрала 9 тысяч диалектных слов и 3 тысячи фразеологических оборотов говора. Мечта автора сделать не только Словарь (9000 слов), но и проиллюстрировать его диалогами, чтобы он читался как связный большой рассказ. Женщина также записывает на ютуб канале разговорные ролики. У неё выложено 557 видео.

Женщина говорит, что у нее на странице не было ничего политического, но, может, кто-то видел ее комментарии в социальных сетях.



 

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