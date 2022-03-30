Препараты гормонов щитовидной железы вернутся в вологодские аптеки

Препараты гормонов щитовидной железы «Эутирокс» и «L-тироксин» вернутся на полки вологодских аптек, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В область уже привезли 1800 пачек «Эутирокса». Таблетки распределят по аптекам. Поставка «L-тироксина» ожидается в ближайшее время.

«Временное отсутствие указанных препаратов в аптеках связано с ажиотажным спросом граждан: в первые недели марта продажи гормональных лекарственных средств увеличились в десять раз. Пациенты, которые принимают их постоянно, сделали запас. Но хочу отметить, что дистрибьюторы и производители заверяют — проблем с производством нет. В ближайшее время лекарственные препараты будут поставлены в государственную аптечную сеть», — рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

В сообщении также отмечается, что данные препараты — рецептурные. Рецепт на таблетки можно получить у врача-терапевта, эндокринолога и участкового врача.