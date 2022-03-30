ФАС обязало власти Вологды демонтировать 41 незаконно установленную рекламную конструкцию

Вологодское УФАС предупредило администрацию Вологды о необходимости демонтировать 41 незаконно установленную рекламную конструкцию.

Как посчитали антимонопольщики, администрация города не приняла меры по демонтажу рекламных конструкций, которые были установлены и продолжают эксплуатироваться в нарушение требований Федерального закона «О рекламе».

Незаконно установленные рекламные конструкции были выявлены Вологодским УФАС в ходе рассмотрения жалоб, поступивших на действия городской администрации при проведении открытых аукционов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Всего, по данным антимонопольного ведомства, администрации Вологды необходимо демонтировать 41 рекламную конструкцию, которые находятся на улицах Ленинградской, Герцена, Можайского, Чернышевского, Окружном шоссе и других улицах областного центра.