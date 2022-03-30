Олимпийская чемпионка Анна Богалий вручила медали юным вологодским биатлонистам

30.03.2022 [Спорт]

На финальном этапе всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий» биатлонисты Дарья Заозерова и Егор Макаровский стали победителями смешанной эстафеты. Ребята завоевали «золото» в составе команды Северо-Западного федерального округа. Дарья представляет «Центр развития физической культуры и спорта» Грязовецкого района, а Егор — ДЮШ по зимним видам спорта Вологды.

Вместе с Дарьей и Егором в команде выступили также Елизавета Дуганова, уроженка Вохтоги Грязовецкого района и череповчанин Иван Ломовских. Правда, эти спортсмены сейчас выступают за Ленинградскую область.

Смешанная эстафета завершала программу финального этапа «Кубка Анны Богалий», который проходил в Новосибирске. На старт вышли 28 команд, представляющих около 50 регионов России — от Сахалина до Мурманска.

Вологжане захватили лидерство с первого этапа, и продержались на первом месте всю гонку. На финише победителей встречала олимпийская чемпионка Анна Богалий, которая завоевала свои золотые медали именно в эстафетных гонках.

Всероссийские детские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий» проводятся с 2013 года. В них участвуют биатлонисты 10 — 18 лет. В сезоне 2021/2022 Кубок

проходил в 6 этапов (Мурманск, Магнитогорск, Южно-Сахалинск, Демино, Саранск, Новосибирск).

 

Тэги: биатлон, Анна Богалий, кубок

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