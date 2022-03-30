Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»

Вологжанин Денис Арсентьев – любитель путешествий. Вместе со своей семьей: с женой, двумя детьми, а иногда еще с тещей и друзьями он путешествует в пределах своего региона. Посещая интересные места, он отмечает их на Карте достопримечательностей Вологодской области.

О своих путешествиях Денис рассказывает в блоге: публикует фотографии, рассказывает о том, что им с семьей было интересно и указывает точные координаты достопримечательностей.

В списке отмеченных им интересных мест есть как всем известные Опоки и гора Андома, но также можно найти, например, сокольские Мальдивы или языческие капища.

Вытегорский район. Фото Дениса Арсентьева

Нетуристическая Кубена, волшебный пляж

– Зачем ехать отдыхать туда, где толпы народа смутили всю воду и истоптали пляжи? Я вам расскажу о волшебном пляже, где реально мало народу отдыхает, – писал Денис летом в своем блоге. – Когда люди едут на Кубену, все обычно отворачивают налево после моста, в сторону Устья Кубенского.

Я был в тех местах в прошлые выходные. Там было так много народу, что машину некуда поставить. В общем, мы вернулись к мосту и поехали в обратном направлении. И нашли...

Прекрасный песчаный пляж, вернее два. Между деревнями Новое и Заборье, Кубена очень чистая, вода прозрачная, как стекло, а пляж широкий и светлый.

В русле реке лежит живописный островок с обширным мелководьем, населенный тысячами мальков, которые почти не боятся человека, плавают прямо у ног, а устрицы, перловицы, исчертили дно своими дорожками.

Волшебный пляж однозначно попал в мой топ достопримечательностей Вологодской области – 59.754475,39.887333

Река Кубена. Фото Дениса Арсентьева

Чтобы хорошо провести время в путешествии, не обязательно ехать далеко

Денис Арсентьев работает в Вологде продавцом-консультантом. Путешествия – это его хобби. Свой проект с составлением виртуальной карты он начал два года назад после того, как побывал в Опоках.

– Тогда я понял, что в нашей области есть красивейшие, интереснейшие достопримечательности и решил поискать информацию в интернете. Оказалось, что мест много, только информация не структурирована и надо много времени потратить, чтобы ее собрать в голове, – рассказал Денис NewsVo.

Тогда он сам составил маршруты. Отметил для себя места, которые хочется посетить. И с тех пор практически каждые выходные они с семьей отправлялись в путешествие.

– Чаще всего ездили вчетвером: я, супруга Катя и двое детей. Старшему сыну Савве в то время было 5 лет, а младшей дочери Владе 3 года. В июле, когда к нам приезжала теща Татьяна Ивановна, мы и ее брали с собой, – говорит Денис.

По словам путешественника, цель проекта «Карта достопримечательностей Вологодской области» – объяснить людям, что для того, чтобы хорошо провести время в путешествии, не обязательно ехать далеко.

– Ведь у нас буквально под носом есть очень интересные и красивые места, а некоторые из них уникальны и невероятны, – поясняет он. – Сам я внимание обращаю больше на природные достопримечательности. К природе всегда тянет, ведь это естественно для человека.

Ферапонтовское озеро. Фото Дениса Арсентьева

Романтика в палатке

– Поехали мы в Вытегорский район вшестером, хорошо, что у меня 7-местный Ларгус, – гласит одна из историй. – Все базы отдыха, квартиры и гостиницы оказались заняты, только один двухместный номер был свободен. Заселили туда тещу и подругу с ребенком, а сами поехали искать место для палатки. Наша семья – те еще авантюристы.

Нашлось местечко прямо у Вытегры, на Вытегорском водохранилище с видом на часто проплывающие корабли – 60.971275,36.492870

Место оказалось отличное, там вытоптано рыбаками, видимо, доехать на машине до берега можно, тихо, спокойно, вода в водохранилище теплая, отличная альтернатива гостинице.

Эх... Настоящая романтика и приключения. Скорей бы лето.

Вытегорский район. Фото Дениса Арсентьева

Пирамида Вологодской области

– Так назвали один из самых больших валунов Вологодчины, – пишет Денис в блоге. – Его форма правда похожа на пирамиду, его грани ориентированы по сторонам света, это очень необычно.

Камень огромный, его высота 5 метров над землей, а под землей еще 4 метра, длинна 10.6 метров, ширина 8 метров. Правда гигант?

В древности камень был культовым, славяне к нему обряды совершать ходили, ну, это и понятно, валун внушает уважение.

У пирамиды – особая энергетика, которую легко почувствовать, если заглянуть внутрь себя. Местные говорят, что ее и увидеть можно на фотографии.

Говорят, сила обильно выходит из камня в солнечный день и иногда фиксируется на фотопленке обычного фотоаппарата. А я почувствовал, что хорошо около камня становиться, приятно, уходить не хочется, гармония в теле и о проблемах и бытовых заботах думать не получается.

Камень сильный – 60.789013,37.785892

Камень-пирамида. Фото Дениса Арсентьева

Языческое капище по всем признакам

– Здесь и фаллический символ (чур), и место лысое (травы нету) и три дерева вокруг алтаря. Интересно, как они камень на этот высокий пень положили?!

А находится это место около Чудотворного Источника, что возле деревни Владычнево. С дороги будет слева отворотка на источник, а справа капище.

Живы, видать, языческие культы еще.

Языческое капище у деревни Владычнево. Фото Дениса Арсентьева

Фонтанирующая скважина около Вологды

– Представляете, около моего города есть почти гейзер! Вода там фонтанирует без участия насоса, поднимается на высоту около метра и в довесок она еще минеральная.

Правда пить невозможно, очень соленая и горькая. На этом месте планировали построить санаторий Новый Источник. Да, да, тот самый. Но потом передумали. 59.221501, 39.698006

Фонтанирующая скважина у Нового источника. Фото Дениса Арсентьева

Пещера в Вологодской области и другие чудеса Патрова ручья

– Эти песчаные обрывы достигают высоты 20 метров. На фото видны надписи, оставленные людьми, самая старая запись датируется тридцатым годом прошлого века.

Есть пещера, неизвестно кем сделанная, людьми, зверем или природой, я там был, весьма интересно.

Песчаные обрывы Патрова ручья впечатляют воображение, чувствуешь себя маленькой песчинкой в сравнении с их величием. Обязательно к посещению!