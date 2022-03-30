В Великоустюгском районе рабочий получил травму во время валки леса

30.03.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего предпринимателя, подозреваемого в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, в январе 2022 года мужчина организовал заготовку древесины в Усть-Алексеевском участковом лесничестве.

«При этом он поручил валку леса трактористу, не имевшему специальных познаний. Во время лесозаготовительных работ на вальщика упал фрагмент дерева, причинив травму головы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пострадавшего отвезли в больницу, а оттуда информация об инциденте поступила в правоохранительные органы. Подозреваемый не отрицал причастности к деянию.  Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Тэги: несчастный случай, травма, предприниматель, уголовное дело

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