В Череповце будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в подъезде

30.03.2022 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в подъезде.

Как NewsVO сообщал ранее, труп пострадавшего нашли 20 января в подъезде дома на улице Архангельской. На теле имелись признаки насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали спустя двое суток и заключили его под стражу.

«По данным следствия, днем 20.01.2022 в г. Череповце на ул. Архангельской в подъезде жилого дома двое мужчин, у которых ранее произошла ссора в магазине, решили выяснить отношения с применением физической силы и ножей. При этом 38-летний череповчанин нанес удары ножом по телу ровесника-обидчика, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия обвиняемый не отрицал причастности к убийству. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Тэги: убийство, гибель человека, следствие, уголовное дело
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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