Работа есть: как рынок труда живет в условиях экономической турбулентности

В сегодняшних непростых экономических условиях у вологжан возникает много опасений, в том числе связанных с рынком труда: остаться без работы, попасть под сокращения, оказаться не у дел. Людей пугает неопределенность. NewsVo решил выяснить, что происходит в экономике Вологды, какие меры принимают власти и как настроены предприятия.

«Если говорить о текущей ситуации, то понятно, что сейчас людям тяжело даже просто в эмоциональном плане. Но в рамках экономики на сегодняшний момент ситуация складывается неплохо. Уровень зарегистрированной безработицы в Вологде меньше 1%, ситуация на рынке труда стабильна. Совместно с Центром занятости мы мониторим ситуацию о предприятиях, в которых возможно высвобождение сотрудников, это позволит нам оперативно решить вопрос по их дальнейшему трудоустройству. Но, конечно, есть риски, связанные с остановкой предприятий, владельцами которых являются иностранные компании, это также может коснуться компаний-экспортеров и организаций, использующих высокую долю импортных комплектующих. Поэтому Департамент экономического развития поддерживает постоянный контакт с предприятиями города Вологды, и уже проведены встречи по всем ключевым отраслям», — говорит заместитель Мэра города Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Для предприятий открыты горячие линии, где проконсультируют и помогут определить оптимальные шаги в сложной ситуации. Представители крупного и среднего бизнеса могут обращаться в call-центр при Департаменте экономического развития по телефону: 72-55-53. На вопросы малого бизнеса ответит городской Центр развития предпринимательства: 8-800-200-17-77.

«Предприятия Вологды настроены на адаптацию к кризису. Ключевую роль в том, как будет работать экономика, конечно сыграет бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. От того, насколько быстро и правильно будут находиться новые решения, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Бизнес рассматривает это время как время возможностей, запуская новые проекты, набирая новых сотрудников. Всегда требуются технологи, инженеры, ИТ-специалисты. Настроение на предприятиях позитивное, у каждого есть план действий для того, чтобы переориентировать свои продукты на альтернативные рынки, разработать новые логистические схемы доставки продукции. И, что очень важно, компании настроены на сохранение коллективов и готовы сделать для этого все возможное», — отметила Светлана Пахнина.

В частности, пересматривают свою работу компании по производству строительных материалов. Генеральный директор ООО «ДУО» Евгений Нестеренко отмечает, что новые условия для бизнеса могут стать толчком к развитию новых направлений. Ведь импорт надо замещать отечественными товарами и разработками.

«Для нас как компании, занимающей производством железобетонных изделий, например, есть плюсы. Металл стал доступнее. С бетонными плитами все будет зависеть от того, как будет идти стройка. Здесь нужны управленческие решения. Если господдержка обеспечит стабильность строительного бизнеса, то, все должно быть нормально. Экономика взаимосвязана, если мы сможем поставить плиты, кто-то заработает на их доставке, кто-то на продаже квартиры и так далее. Экономика должна работать. Все это понимают».

И даже в новых условиях на предприятии ООО «ДУО» требуются работники. Сейчас, например, открыто 5 вакансий.

«У нас всегда есть свободные вакансии. Но складывается ощущение, что люди не очень хотят работать, найти сотрудников не можем. Кадровый голод есть. И чем меньше город, тем он выше», — говорит Евгений Нестеренко.

Еще большую потребность в кадрах испытывает ООО «Вологодское мороженое», где с открытием новой линии требуется дополнительный персонал. Генеральный директор предприятия Надежда Пуздрова отмечает, что экспорт вологодского мороженого ориентирован на восток, поэтому продажи не пострадали. А вот стоимость некоторых ингредиентов выросла, например, сахара, которого требуется около 900 тысяч тонн в месяц.

«На днях на нашем предприятии принимали, например, посла из Шри-Ланки, чтобы наладить новые экономические связи. Так что на продажах этот кризис на данный момент не сказался. Мы входим в сезон. В марте уже набрали 70 человек, в апреле–мае на завод требуется еще столько же. Требуются и рабочий персонал, и механики, и технологи», — говорит руководитель предприятия.

В Центре занятости населения Вологды на данный момент размещено 3798 вакансий, а численность безработных граждан составляет 1008 человек. То есть на одного, ищущего работу, приходится 4 предложения. Примерно 40% — рабочие профессии. Особенно востребованы слесари различного профиля, продавцы, водители, комплектовщики, станочники деревообрабатывающих станков, токари, машинисты, электросварщики, шлифовщики. Среди служащих компании ищут врачей и младший медицинский персонал, инженеров, IT-специалистов, технологов, менеджеров. Примерно треть предложений с зарплатой — от 30 тысяч. То есть, вопреки расхожему мнению, в Вологде требуются специалисты с разным уровнем образования, и платить им готовы в зависимости от квалификации.

«Кроме того, после отмены ряда ограничительных мер Центр занятости населения возобновил ярмарки вакансий. Заявки от предприятий поступают регулярно, причем продуктивно работает такой механизм как гарантированные собеседования. Под требования, высказанные компаниями, Центр занятости подбирает подходящих кандидатов, и кадровые службы компании проводят собеседование уже с подходящими по опыту, образования, компетенциям людьми. Естественно, в такой ситуации результат будет положительным с высокой долей вероятности», — пояснила Светлана Пахнина.

Малый бизнес тоже осматривается в новых условиях и сдаваться не собирается. Индивидуальный предприниматель Максим Сиволобов открыл свое дело по производству детской мебели в 2014 году. Реализация шла на онлайн-площадках.

«В конце февраля отметили снижение продаж в среднем на 10%. Но сейчас рынок оттаял — люди закупают продукцию по старой цене. Из минусов — постоянно дорожает мебельная фурнитура, которая, как правило, зависит от курса валют. Те же мебельные винты, которые мы закупаем в Китае, подорожали в два раза, то же самое с комплектующими к станку. Но при этом осталось на том же ценовом уровне МДФ. Пока есть неопределенность, так как у нас товары не первой необходимости, а в условиях кризиса люди начинают экономить. И наш бизнес как раз входит в категорию возможной экономии. Но если люди продолжат жить в темпе, то экономика будет работать. А значит и мы», — рассказал индивидуальный предприниматель Максим Сиволобов, бренд Tufi toys.

Власти сработали на опережение, и уже заявлено о государственной поддержке бизнеса и на федеральном, и на региональном уровне: налоговые послабления, субсидии, помощь в поисках новых рынков сбыта и новых поставщиков. Кроме этого работодатели смогут получать субсидии на трудоустройство молодежи в размере трех МРОТ, с 10 марта отменены плановые и внеплановые проверки бизнеса, ИТ- компании освобождены от проверок до 2024 года, банкам рекомендовано заморозить пени и штрафы по кредитам, действует отсрочка платежей и так далее. Только на поддержку рынка труда российское правительство выделило 40 млрд рублей.

Созданы все условия, чтобы предприятия могли сохранить коллективы в период экономической турбулентности. Но на случай потери работы для вологжан также предусмотрена помощь. Во-первых, это организация временных работ на предприятиях, где сотрудники находятся под риском увольнения. При этом власти в течение трех месяцев будут оплачивать за каждого работника по 2 МРОТ в месяц с учетом районного коэффициента и страховых взносов. Во-вторых, это социальный контракт — договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей. В его рамках гражданам, потерявшим работу, выплачивают МРОТ в течение нескольких месяцев. При этом доход второго члена семьи, который также потерял работу и признан безработным, не будет учитываться при заключении соцконтракта.

В 2021 году в Вологде было заключено 442 соцконтракта, на март 2022 года — уже 69. Они действуют от 3 до 12 месяцев и действительно могут выручить на период поиска нового рабочего места.