Жительница Харовска получила соцвыплату на погребение сожителя и не стала его хоронить

В Харовске 52-летняя местная жительница осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты.

Установлено, что в августе 2021 года женщина обратилась в «Центр социальных выплат» с заявлением о предоставлении пособия на погребение сожителя.

«В подтверждение, она представила справку о смерти мужчины. Получила пособие и потратила его на себя, хоронить умершего не стала», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил её к 180 часам обязательных работ и взыскал незаконно полученные деньги — 7388 рублей 73 копейки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.