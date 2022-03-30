Жительница Харовска получила соцвыплату на погребение сожителя и не стала его хоронить

30.03.2022 [Общество]

В Харовске 52-летняя местная жительница осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты.

Установлено, что в августе 2021 года женщина обратилась в «Центр социальных выплат» с заявлением о предоставлении пособия на погребение сожителя.

«В подтверждение, она представила справку о смерти мужчины. Получила пособие и потратила его на себя, хоронить умершего не стала», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил её к 180 часам обязательных работ и взыскал незаконно полученные деньги — 7388 рублей 73 копейки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество, выплаты, приговор

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