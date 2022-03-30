Экоквест «Чистые игры» продет на 10 площадках Вологды

Весенний экоквест «Чистые игры» пройдет в Вологде 23 апреля на 10 площадках. Принять в нем участие могут команды вологжан разного возраста. Регистрация идет в группе «Молодежного центра «ГОР.СОМ35» в социальной сети, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Чтобы зарегистрироваться на экоквест, нужно собрать команду от 2 до 4 человек и выбрать площадку, где участники могут провести уборку. Для участия выбраны 10 территорий:

1. Набережная реки Содемы (ул. Новгородская, 13)

2. Затоновский берег

3. Набережная реки Вологды (ул. Речная, Баранково)

4. Парк Мира в селе Молочное

5. Парк Евковка

6. Набережная реки Вологды («синяя площадка» под Мостом 800-летия)

7. Парк Мира (со стороны ул. Бурмагиных)

8. Микрорайон «Лоста»

9. Улица Поселковая (на участке от ул. Гагарина до ул. Ильюшина)

10. Парк Ветеранов

«Субботник в игровой форме завоевал популярность в нашем городе. За годы его проведения участниками стали более 5800 вологжан разного возраста. В этом году хотели бы отдельно отметить самых юных участников, а также волонтеров чистоты старше 65 лет. Поэтому при регистрации необходимо указывать возрастную категорию команд. Как обычно, самую результативную команду определим на каждой площадке», — рассказала директор центра «ГОР.СОМ35», региональный координатор проекта «Чистые игры» Яна Филиппова.

В этом году к весеннему Кубку чистоты впервые присоединятся также другие районы области.