24 медали завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного округа по самбо

8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей завоевали вологодские спортсмены на Первенстве Северо-Западного округа по самбо, который прошел в Великом Новгороде.

В сборную Вологодской области вошли самбисты из Вологды, Сокола, Шексны, Череповца и Череповецкого района.

Победителями соревнований в своих весовых и возрастных категориях стали Данил Усков, Вячеслав Карцев и Алена Комякова («Витязь», Череповец); Макар Востриков и Егор Коновалов (ДЮСШ, Вологда); Савелий Калинин (ДЮСШ Шухободь, Череповецкий район», а также Екатерина Смирнова («Труд», Вологда).

Также сборная Вологодской области стала победителем в командном зачете среди юношей 2008–2010 годов рождения.