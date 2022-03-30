24 медали завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного округа по самбо

30.03.2022 [Спорт]

8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей завоевали вологодские спортсмены на Первенстве Северо-Западного округа по самбо, который прошел в Великом Новгороде.
В сборную Вологодской области вошли самбисты из Вологды, Сокола, Шексны, Череповца и Череповецкого района.

Победителями соревнований в своих весовых и возрастных категориях стали Данил Усков, Вячеслав Карцев и Алена Комякова («Витязь», Череповец); Макар Востриков и Егор Коновалов (ДЮСШ, Вологда); Савелий Калинин (ДЮСШ Шухободь, Череповецкий район», а также Екатерина Смирнова («Труд», Вологда).
Также сборная Вологодской области стала победителем в командном зачете среди юношей 2008–2010 годов рождения.

«Юноши на турнире борются за выход на три соревнования: Первенство России, которое состоится в Симферополе, куда отбирается двойка; плюс у них Международный турнир Победа и спартакиада школьников. Так что собрались серьезные участники с серьезным желанием победить и выйти на более серьезный уровень», — сказал заместитель председателя федерации самбо Новгородской области Сергей Эрвиц.

Тэги: самбо, турнир, золотая медаль

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