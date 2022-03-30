Мошенник обманул жителя Вологды на 28 тысяч рублей

30.03.2022 [Происшествия]

Житель Уфы обманул 36-летнего вологжанина на 28 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что через интернет заказывал у подозреваемого мужскую одежду. Получив первую покупку, он остался доволен и решил оформить ещё один заказ. Вторую посылку он не получил и обратился в полицию. Оперативники выехали в служебную командировку и задержали 20-летнего подозреваемого.

«В беседе с правоохранителями мужчина признался, что в этот раз решил не выполнять заказ, рассчитывая на то, что сотрудники полиции не выйдут на его „след“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество, уголовное дело

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