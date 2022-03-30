В Череповце городской суд отправил в колонию двух подозреваемых в поджоге

В Череповце двое знакомых — 45-летние Вячеслав Алексеев и Евгений Данилин признаны виновными по статьям за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как было установлено в суде, ночью 3 мая 2021 года на улице Батюшкова в Череповце подсудимые подожгли автомобиль «Тойота — Рав 4». Вместе с ним сгорели «Рено — Логан», ВАЗ — 21122, а также поврежден «Мицубиси — Лансер». Кроме того, спустя месяц они подожгли торговый павильон на улице Зеленая в деревне Ирдоматка Череповецкого района. Один из поджигателей был задержан на месте, а второй скрылся. Пожар был вовремя потушен полицейскими.

«Вячеслав вину признал частично. Он рассказал, что на улицу Батюшкова они приехали за закладкой. С собой у него были две бутылки с бензином для пилы. Поскольку наркотик он не нашел, разозлился, закинул бутылки под машину и поджог. Торговый павильон поджигал тоже один. Евгений вину не признал. Суду пояснил, что ни машины, ни павильон не поджигал. В июне узнал, что его подельник по прошлому сроку открыл магазин. Поскольку они были в ссоре, решил поджечь магазин. За помощью обратился к Вячеславу. В день преступления передумал, разругался с ним и ушел», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Однако Фемида посчитала, что вина обоих подтверждается показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения.

В результате по приговору суда Алексеев отправится в колонию строгого режима на 3 года, а Данилин на 3,5 года. Также с них в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших в общей сумме — 2 621 449 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, был обжалован.