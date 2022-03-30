Комплектование групп в детские сады Вологды в этом году пройдет на месяц позже обычного

В этом году комплектование групп в детские сады пройдет 5 мая. Обычно списки формировались уже в апреле. Сразу после формирования списков они будут размещены на официальном сайте администрации Вологды.

«Корректировки сроков связаны с тем, что изменился порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. Родителям больше не нужно предоставлять медицинское заключение, что позволяет значительно сократить срок подготовки пакета документов. Также сокращается с 70 до 30 дней срок, в течение которого получившие направление семьи должны обратиться в детский сад с заявлением на прием ребенка. Родители, чьи малыши получат место по итогам комплектования 5 мая, должны принести все документы в дошкольное учреждение не позднее 3 июня. Уже с 15 июня мы сможем начать процедуру дополнительного комплектования на места, оставшиеся вакантными», — рассказала начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Сам принцип комплектования не меняется. Как пояснили в управлении образования, всего планируется сформировать 175 групп по общеобразовательным программам и 56 — по адаптированным, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Перед процедурой формирования списков состоится городская родительская конференция, которая пройдет 31 марта в 18.00 в онлайн-формате в группе Городского родительского совета в социальной сети.