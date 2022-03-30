В Череповецком районе назначен новый прокурор

30.03.2022 [Общество]

В Череповецком районе новым прокурором стала Наталья Кузьмина. Приказ генерального прокурора о назначении подписан 29 марта.

До назначения на эту должность Наталья Кузьмина с ноября 2019 года занимала должность первого заместителя прокурора Череповца. Общий стаж службы в органах прокуратуры Кузьминой составляет 18 лет.

Наталья Владимировна работала также помощником прокурора Череповецкого района, старшим помощником прокурора Череповецкого района, заместителем прокурора Череповецкого района, заместителем прокурора города Череповца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, за примерное исполнение служебных обязанностей, добросовестный труд в органах прокуратуры Наталья Кузьмина награждена знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

 

Тэги: прокуратура, назначение, Череповецкий район

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