В Череповецком районе назначен новый прокурор

В Череповецком районе новым прокурором стала Наталья Кузьмина. Приказ генерального прокурора о назначении подписан 29 марта.

До назначения на эту должность Наталья Кузьмина с ноября 2019 года занимала должность первого заместителя прокурора Череповца. Общий стаж службы в органах прокуратуры Кузьминой составляет 18 лет.

Наталья Владимировна работала также помощником прокурора Череповецкого района, старшим помощником прокурора Череповецкого района, заместителем прокурора Череповецкого района, заместителем прокурора города Череповца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, за примерное исполнение служебных обязанностей, добросовестный труд в органах прокуратуры Наталья Кузьмина награждена знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».