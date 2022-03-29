Проектировать вертолетную площадку в Вологде для санавиации будет компания «Эксперт»

29.03.2022 [Общество]

В Вологде выбрана компания, которая будет разрабатывать проект вертолетной площадки. По итогам аукциона разрабатывать проект будет вологодская компания «Эксперт». Проектировщики должны завершить работы до 30 сентября этого года.

Как сообщает департамент здравоохранения области, до 2024 года в регионе должны появиться две вертолетные площадки — одна около Вологодской областной больницы, вторая в Череповце.

Создание вертолетных площадок проводится в рамках стратегического проекта «Золотой час» и призвано развить в регионе систему экстренного реагирования.

Примечательно, что у здания Вологодской областной больницы была вертолетная площадка. Однако после аварии 2005 года, когда рухнул заходивший на посадку вертолет МИ-2, который доставлял в больницу травмированную парашютистку, эту площадку перестали эксплуатировать. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что вертолет задел лопастью заднего винта провода, протянутые над 12-этажным зданием больницы. После этого у машины оторвало хвост, и она упала возле больницы.

Некоторое время назад вертолеты санавиации пользовались площадкой газовиков, которая находится недалеко от Пошехонского кладбища, однако сейчас и на эту площадку медицинские «вертушки» не садятся.  

«Сегодня для транспортировки пациентов в экстренных случаях используются аэродромы, подходящая ландшафтная местность, а также частные площадки, но это требует дополнительного согласования. Созданная инфраструктура для санитарной авиации повысит доступность экстренной специализированной медицинской помощи и поможет при транспортировке тяжелобольных, — отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Только в минувшем году санавиацией был эвакуирован 361 пациент».

Тэги: проект, вертолеты, санавиация

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