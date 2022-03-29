Еще два вологодских медвежонка переданы сотрудникам Центра реабилитации

В Вологодской области лесники при отводе делянки в лесу заметили бегущего медведя. По следам специалисты дошли до берлоги, в которой обнаружили двух беспомощных медвежат.

Косолапых незамедлительно передали местному охотинспектору. У этих малышей в отличие Чука и Гека, которых, как ранее сообщал NewsVo, нашли еще 5 февраля, был открыты глаза и уши.

«Лесных жителей осмотрели ветеринары, им был обеспечен необходимый уход — кормление из бутылочки и теплая лежанка. Медвежата очень активные, залезают на невысокие поверхности, даже несмотря на то, что плохо еще держатся на ногах», — сообщает областной охотдепартамент.

28 марта питомцы отправились в Центр спасения медвежат Тверской области для реабилитации.

Осенью они вернутся на родину, в леса Верховажского района. Медведица, как убедились охотинспекторы, после того, как выскочила из берлоги, нашла другую и вновь залегла досыпать.