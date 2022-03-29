Мошенники выманили 30 тысяч рублей у жительницы Череповца, которая хотела купить бумагу для принтера

32-летнюю жительницу Череповца обманули мошенники.

Потерпевшая рассказала, что нашла в соцсети объявление об оптовой продаже бумаги для принтера по 300 рублей за упаковку. Она заказала 10 коробок и заплатила продавцу 15 тысяч рублей, указав при этом код безопасности с банковской карты. Ей пообещали, что отправят трек-номер для отслеживания посылки, но женщина так и не получила никакой информации.

«Связавшись со службой поддержки компании, администратор заверил, что оплата за товар поступила, но в связи с неблагоприятной обстановкой в стране, сервис перегружен, и денежные средства не могут быть выведены компанией по неизвестным причинам. В связи с этим череповчанке работник организации направил ссылку для возврата денежных средств, чтобы осуществить повторный перевод», — сообщает городской отдел УМВД.

Перейдя по ссылке, потерпевшая снова ввела данные карты и с её счёта списали ещё 15 тысяч рублей. В службе поддержки женщину попытались уверить в том, что ей вернули деньги, но череповчанка поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.