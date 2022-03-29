Пьяный житель Шекснинского района топором ломал дверь в свою квартиру

29.03.2022 [Происшествия]

В посёлке Шексна 43-летний пьяный мужчина топором ломал дверь в свою квартиру.

Сообщение об инциденте в одном из домов на улице Труда поступило сотрудникам Росгвардии около 19:40. Выяснилось, что подозреваемый был пьян. Его задержали на улице возле дома. Он пояснил, что сначала выпивал в квартире, а потом ушёл в магазин. Вернувшись, он не смог открыть дверь, поэтому стал ругаться и попытался выломать личинку замка топором.

«Как выяснили стражи правопорядка, несколькими часами ранее в правоохранительные органы поступало сообщение, что данный гражданин угрожает расправой своей сожительнице», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный, топор, Росгвардия

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