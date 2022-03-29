Андрей Турчак: «запасов школьного питания по старым ценам хватит на пару недель»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о том, что запасов школьного питания по старым ценам хватит всего на пару недель.

«Уже сейчас поставщики жалуются, что цены на продукты выросли, отдельные позиции подорожали до 30 процентов. На сегодняшний день ситуация такова, что у поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели, — сказал он. — Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы и в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой: уменьшать порции или экономить на качестве», — сказал Турчак.

В партии просят правительство обеспечить финансирование для сохранения текущего качества и порций школьного питания с учетом подорожания продуктов.