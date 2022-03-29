В Череповце мужчина распилил и сдал в металлолом украденный автомобиль

В Череповце полицейские задержали мужчину, который распилил и сдал в металлолом чужой автомобиль ВАЗ-2107.

Потерпевший рассказал, что перед работой оставил машину на парковке одного из городских комбинатов, а после смены не смог её найти. Он ценил ущерб в 30 тысяч рублей.

Личность подозреваемого — 31-летнего жителя Пермского края — установили по записям с камер видеонаблюдения. Он признался, что пошёл на преступление в связи с трудным материальным положением.

«Для осуществления преступного плана он вызвал такси и на тросе эвакуировал автомобиль. Транспортное средство злоумышленник распилил и, воспользовавшись услугами грузоперевозок, вывез металлолом в скупку, выручив порядка 15 тысяч рублей. Деньги потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.