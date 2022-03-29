Вологодским чиновникам и контролирующим структурам запретили проверять бизнес

29.03.2022 [Общество]

В Вологодской области введен мораторий на проверки бизнеса. Такое поручение было дано на Антикризисном штабе. Уточняется, что ограничения на проверки будут способствовать снижению административного давления на бизнес.  

«Проведение внеплановых контрольных мероприятий возможно только в исключительных случаях, когда необходимость проверки обоснована целью защиты охраняемых законом ценностей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

На федеральном уровне мораторий на проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий в 2022 году установлен Постановлением правительства РФ. На территории Вологодской области все запланированные в рамках госконтроля плановые контрольные надзорные мероприятия на 2022 год также отменены.

В Вологодской области осуществляется пять видов муниципального контроля на территории всех муниципальных районов, городских округов, 179 городских и сельских поселений. Кроме того, по двум видам регионального государственного контроля отдельные полномочия переданы органам местного самоуправления.

 

Тэги: проверки, бизнес, мораторий

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