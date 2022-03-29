Начальник департамента дорожного хозяйства области взял бронзу Чемпионата России по кудо

29.03.2022 [Спорт]

Начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Андрей Накрошаев завоевал бронзу Чемпионата России по кудо. Соревнования прошли с 26 по 27 марта в Москве. В них приняли участие 105 спортсменов из 8 федеральных округов России.

Вологодскую область на турнире представляли воспитанники Сергея Николаевича Мартынова — Иван Мартынов, Иван Быков, Антон Ракутин и Андрей Накрошаев.
По результатам соревнований Андрей Накрошаев занял 3 место в категории свыше 270 ед. Иван Мартынов и Иван Быков вошли в «десятку» сильнейших спортсменов России

«Стал призёром Чемпионата России по кудо в абсолютной весовой категории. Пробился в полуфинал, где уступил чемпиону мира. В результате занял третье место», — написал Андрей Накрошаев на своей странице в соцсетях.

Тэги: кудо, чемпионат России, Андрей Накрошаев

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%

Похожие новости

Череповчанин стал серебряным призером Кубка губернатора Ярославской области по кудо

Спортсмен Центра боевых искусств Владислав Судаков стал ризером среди юниоров

1916
0

Вологодские спортсмены выиграли Первенство Северо-Запада по кудо

Теперь десяти единоборцам предстоит сразиться за награды Первенства России

1494
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад
В Череповце мужчина распилил и сдал в металлолом украденный автомобиль
Годовая инфляция в Вологодской области в феврале 2022 года возросла до 10,08%
Вологодским чиновникам и контролирующим структурам запретили проверять бизнес
Начальник департамента дорожного хозяйства области взял бронзу Чемпионата России по кудо
В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу
В Череповце осудили хакера, который блокировал работу чужих компьютеров и требовал деньги за разблокировку
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2741
0
28.03.2022 [БлогоVO]

Не плюй в колодец, или История одного унижения и издевательства над людьми

457
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

292
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика