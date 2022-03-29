Начальник департамента дорожного хозяйства области взял бронзу Чемпионата России по кудо

Начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Андрей Накрошаев завоевал бронзу Чемпионата России по кудо. Соревнования прошли с 26 по 27 марта в Москве. В них приняли участие 105 спортсменов из 8 федеральных округов России.

Вологодскую область на турнире представляли воспитанники Сергея Николаевича Мартынова — Иван Мартынов, Иван Быков, Антон Ракутин и Андрей Накрошаев.

По результатам соревнований Андрей Накрошаев занял 3 место в категории свыше 270 ед. Иван Мартынов и Иван Быков вошли в «десятку» сильнейших спортсменов России