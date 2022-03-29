В Череповце осудили хакера, который блокировал работу чужих компьютеров и требовал деньги за разблокировку

В Череповце суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в распространении вредоносных программ из корыстной заинтересованности.

Суд установил, что в период с августа по октябрь 2020 года подсудимый дистанционно устанавливал на компьютеры потерпевших программу, блокировавшую работу устройств.

«Программа выводила на экран пользователя предварительно заготовленное текстовое сообщение с предложением разблокировать компьютер за денежное вознаграждение в виде перевода на криптокошелек злоумышленника», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области.

С учётом признания вины и содействия расследованию, осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода. Приговор вступил в законную силу.