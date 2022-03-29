Белозерский районный суд признал запрещёнными сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки

29.03.2022 [Общество]

Белозерский районный суд по иску прокуратуры признал запрещёнными несколько сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатки.

В обосновании иска прокуратура указала, что ресурсы были выявлены в ходе мониторинга. На них была размещена информация с технологиями и инструкциями изготовления в домашних условиях самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Данная информация является своего рода призывом к осуществлению террористической деятельности», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: суд, прокуратура, сайты, информация, взрывчатые вещества

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