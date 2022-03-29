Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма

29.03.2022 [Общество]

В Вологде руководитель бюджетного учреждения в сфере туризма подозревается в мошенничестве. Региональным управлением Следкома в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за «Мошенничество с использованием служебного положения». Как пояснили неофициальные источники NewsVo, речь может идти о Туристско-информационном центре Вологодской области.

«По версии следствия, в 2019–2021 годах руководитель бюджетного учреждения, расположенного в г. Вологде, неоднократно выезжал в командировки за пределы области, используя автомобильный транспорт, в том числе служебный. При этом подозреваемый предоставлял в бухгалтерию учреждения авансовые отчеты с ложными сведениями о поездках железнодорожным транспортом. На основании поддельных документов, он получил в качестве возмещения расходов свыше 53 тысяч рублей», — рассказали в региональном управлении СК.

В настоящее время следствием в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства деяний.

 

Тэги: уголовное дело, мошенничество, подозреваемый

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