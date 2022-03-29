Прокуратура намерена обязать администрацию Вологды построить дорогу к улице Сметьевской

После обращения жителей Вологды, проживающих на улице Сметьевской, прокуратура направила в суд исковое заявление, обязывающее городские власти сделать доступный подъезд к этой улице. Она расположена в поле между районом Осаново и улицей Молодежной микрорайона Бывалово.
«По результатам рассмотрения обращения установлено, что для проезда к своим жилым домам, расположенным на улице Сметьевской, жители города используют две накатанные полевые дороги. Неблагоприятные погодные условия делают затруднительным проезд по данным дорогам автотранспорта, в том числе специальной техники», — выяснили в прокуратуре области.
В надзорном ведомстве также рассказали, что по итогам проверки администрацией города не принято мер по резервированию земель для строительства дороги к улице Сметьевской. Кроме того, автомобильное и пешеходное сообщение с указанной улицей фактически не обеспечено.
«В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации города и возложения на нее обязанности произвести резервирование земель, необходимых для строительства автомобильной дороги, а также обеспечить устойчивое круглогодичное автомобильное и пешеходное сообщение с улицей Сметьевской в городе Вологде», — заявили в прокуратуре.