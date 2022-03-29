Прокуратура намерена обязать администрацию Вологды построить дорогу к улице Сметьевской

29.03.2022 [Общество]

После обращения жителей Вологды, проживающих на улице Сметьевской, прокуратура направила в суд исковое заявление, обязывающее городские власти сделать доступный подъезд к этой улице. Она расположена в поле между районом Осаново и улицей Молодежной микрорайона Бывалово.  

«По результатам рассмотрения обращения установлено, что для проезда к своим жилым домам, расположенным на улице Сметьевской, жители города используют две накатанные полевые дороги. Неблагоприятные погодные условия делают затруднительным проезд по данным дорогам автотранспорта, в том числе специальной техники», — выяснили в прокуратуре области.

В надзорном ведомстве также рассказали, что по итогам проверки администрацией города не принято мер по резервированию земель для строительства дороги к улице Сметьевской. Кроме того, автомобильное и пешеходное сообщение с указанной улицей фактически не обеспечено.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации города и возложения на нее обязанности произвести резервирование земель, необходимых для строительства автомобильной дороги, а также обеспечить устойчивое круглогодичное автомобильное и пешеходное сообщение с улицей Сметьевской в городе Вологде», — заявили в прокуратуре.

Тэги: улица, прокуратура, исковое заявление, администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
Вологодский драматический театр попал под санкции

Похожие новости

В окрестностях Вологды появилась улица Валерия Гаврилина

Новую улицу имени великого композитора открыли в детской деревне SOS

1627
0

Именем хирурга Николая Амосова назовут улицу в Череповце

Это строящаяся улица в Зашекснинском районе города

855
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На проект сметы для проведения противоаварийных работ в ДКЖ Вологды потратят 998 тысяч рублей
«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС
Прокуратура намерена обязать администрацию Вологды построить дорогу к улице Сметьевской
Водитель легковушки получил травмы в результате лобового столкновения под Череповцом
Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Череповце
Харьковский тренер вывел двух череповецких хоккеистов из зоны спецоперации в Украине
Минцифры рекомендовало операторам сократить безлимиты и объемы интернет-трафика для абонентов
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2721
0
28.03.2022 [БлогоVO]

Не плюй в колодец, или История одного унижения и издевательства над людьми

289
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

263
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика