Прокуратура намерена обязать администрацию Вологды построить дорогу к улице Сметьевской

После обращения жителей Вологды, проживающих на улице Сметьевской, прокуратура направила в суд исковое заявление, обязывающее городские власти сделать доступный подъезд к этой улице. Она расположена в поле между районом Осаново и улицей Молодежной микрорайона Бывалово.

«По результатам рассмотрения обращения установлено, что для проезда к своим жилым домам, расположенным на улице Сметьевской, жители города используют две накатанные полевые дороги. Неблагоприятные погодные условия делают затруднительным проезд по данным дорогам автотранспорта, в том числе специальной техники», — выяснили в прокуратуре области.

В надзорном ведомстве также рассказали, что по итогам проверки администрацией города не принято мер по резервированию земель для строительства дороги к улице Сметьевской. Кроме того, автомобильное и пешеходное сообщение с указанной улицей фактически не обеспечено.