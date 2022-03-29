Водитель легковушки получил травмы в результате лобового столкновения под Череповцом

29.03.2022 [Происшествия]

Лобовое столкновение двух автомобилей — легкового Nissan Teana и внедорожника Hyundai Santa Fe произошло накануне днем на 195-м километре трассы Вологда-Новая Ладога.

По информации ГИБДД Череповецкого района, 33-летний шекснинец, управляя легковым Ниссаном, не убедился в безопасности при выполнении обгона. В результате на встречной полосе произошло столкновение с внедорожником, за рулем которого был 44-летний череповчанин.

В ДТП различные травмы получил водитель Ниссана, который был доставлен в больницу Череповца.  

Тэги: ДТП, Череповецкий район

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