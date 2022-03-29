Водитель легковушки получил травмы в результате лобового столкновения под Череповцом

Лобовое столкновение двух автомобилей — легкового Nissan Teana и внедорожника Hyundai Santa Fe произошло накануне днем на 195-м километре трассы Вологда-Новая Ладога.

По информации ГИБДД Череповецкого района, 33-летний шекснинец, управляя легковым Ниссаном, не убедился в безопасности при выполнении обгона. В результате на встречной полосе произошло столкновение с внедорожником, за рулем которого был 44-летний череповчанин.

В ДТП различные травмы получил водитель Ниссана, который был доставлен в больницу Череповца.