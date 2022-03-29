Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Череповце

29.03.2022 [Происшествия]

Пожар в пятиэтажном панельном доме произошел накануне днем в Череповце. Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы около четырех часов дня. Горела двухкомнатная квартира на 3-м этаже 5-этажного панельного дома.

В результате ЧП площадь пожара составила порядка трех квадратных метров. Сгорел деревянный каркас кровати, также повреждена внутренняя отделка квартиры и мебель.

«Во время пожара погибли два человека — 70-летний хозяин квартиры и 55-летняя женщина. Спасены три человека, которые самостоятельно вышли по лестничным маршам», — рассказали в пресс-службе управления МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении со стороны погибшего хозяина квартиры.  

Тэги: пожар, погибли люди, спасатели

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