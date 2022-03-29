Харьковский тренер вывел двух череповецких хоккеистов из зоны спецоперации в Украине

29.03.2022 [Общество]

Тренер из Харькова Алексей Лазаренко спас из зоны специальной военной операции 12 хоккеистов с российскими и белорусскими паспортами. В их числе были два воспитанника череповецкой спортивной школы «Северсталь».

Мастер спорта международного класса Украины укрывал молодых людей в своем загородном доме под Харьковом. Там были молодые люди из России и Белоруссии. Хоккеисты из Череповца на данный момент находятся в родном городе. Сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу «Северстали».

О поступке тренера Алексея Лазаренко еще в середине марта сообщил на своей странице в соцсетях  российский журналист-эксперт Алексей Шевченко.

«Пришло время рассказать о человеческом подвиге во время того, что сейчас происходит на Украине. Тренер харьковского клуба Алексей Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Там были российские ребята, белорусские. По понятным причинам, до них не могли добраться спецслужбы России (они в курсе, и занимались этим вопросом). И вот Лазаренко кормил пацанов, подбадривал, спасал. Они находились в Харькове, в Шевченковском районе. Там сейчас и нет никакого района уже. Но два дня назад Лазаренко понял, что в последнее время стало совсем опасно. Часть пацанов он провел до вокзала (объясняя ситуацию на каждому посту с автоматами) и отправил на поезд во Львов (они уже в Польше), а вчера вторую часть вывез к российской границе и они уже в Белгородской области. Рискуя жизнью, рискую своей безопасностью. Я сомневался, писать ли о Лазаренко. Непонятно, как бы это восприняли у него дома. Но Лазаренко сказал так: „Я каждому могу обосновать свой поступок. Укрывал не преступников, а пацанов-хоккеистов. Я их тренер и несу ответственность за ребят пока они со мной. Иначе и не мог поступить. А кого мне бояться? Я у Воробьева тренировался и ничего не боюсь“. Лазаренко играл в России очень долго. Выступал за ЦСКА, „Спартак“, „Крылья Советов“ и „Амур“. Выбран в 7 раунде драфта НХЛ 1994 года (помните, Твердовский в тот год ушел вторым). Так вот Лазаренко — настоящий хоккеист и герой. И когда понимаешь, что есть такие люди, значит мир точно будет спасен. Такими, как Алексей. Спасибо от всех нас за этот подвиг. Но Лазаренко и подвигом это не считает», — написал российский журналист-эксперт Алексей Шевченко в телеграмм-канале о новостях хоккея «Держи».

Хоккеистами из Череповца оказались Алексей Зайцев и Николай Киселев.  

Алексей Зайцев родился в Череповце 29 июня 1992 года. Выступал за «Алмаз» в чемпионате МХЛ, в 2011 году провел одну игру за «Северсталь». В сезоне 2010-2011 Зайцев был включен в состав сборной Запада в матче на Кубок Вызова. Играл за команды «Капитан» (Ступино) из МХЛ, ХК «Тамбов», «Ермак», «Южный Урал» из ВХЛ, ХК «Темиртау» из чемпионата Казахстана. В чемпионате Украины выходил на лед в составе ХК «Кременчук», «Днепр» (Херсон), ХК «Мариуполь».

Николай Киселев родился в Череповце в 1994 году. Выступал за детские и молодежные команды «Северстали» и питерского СКА. За «Алмаз» из МХЛ дебютировал в сезоне 2011-2012. С 2015 по 2018 год играл за ХК «Темиртау» и «Ермак» (Ангарск) из ВХЛ. На Украине был хоккеистом ХК «Кременчук» и «Рулав Одд» (Харьков).

 

 

Тэги: хоккей, военная спецоперация

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