Вологодские школьники победили в Национальной технологической олимпиаде

Вологодские школьники стали победителями Национальной технологической олимпиады по профилю «Технологии беспроводной связи».

В финале, прошедшем с 21 по 26 марта, приняли участие 32 финалиста из 10 регионов страны — Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской и Новосибирской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Севастополя и Томской области.

В финале команды решали задачи современных технологий связи: как закодировать и раскодировать сигнал, распределить сигнал, восстановить передающую систему, смоделировать спутниковый канал связи, создать помехозащищённое кодирование. Протоколы связи в сложных условиях, работа с прототипом сетей 5го поколения, работа с написанием собственных систем кодирования, создание систем кодирования, работающих с динамически возникающими препятствиями и адаптированных для конкретных каналов связи — все эти задачи предстояло решить финалистам этого сезона.

В командных инженерных состязаниях по профилю «Технологии беспроводной связи» Национальной технологической олимпиады победила команда «SKARS» из Вологодской области: Александр Захарчук, Карина Черневская, Рената Михайлова, Анна Жирова, Савелий Голубев.

Вологжане Александр Захарчук и Матвей Лукашов также победили в индивидуальном зачете этого профиля.

Как сообщает пресс-служба олимпиады, призеры и победители НТО смогут получить 100 баллов ЕГЭ и другие льготы и преимущества при поступлении в известные инженерные вузы России.