Вологда приобретет 20 новых низкопольных автобусов

В Вологде начались конкурсные процедуры, которые позволят выбрать поставщика новых автобусов. Начальная цена лота — 346 млн рублей, это средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита. В рамках первого транша планируется приобрести 20 газомоторных автобусов.

«Если конкурсные процедуры и последующая закупка пройдут успешно, то новые автобусы выйдут на улицы Вологды уже в сентябре этого года. Это большие современные экологичные машины, которые будут использовать газомоторное топливо. Автобусы будут низкопольными, что немаловажно для маломобильных вологжан», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, поэтапный переход на экологичный общественный транспорт является частью стратегии «ЭкоВологда». На данный момент экологичным является 27,5% парка общественного транспорта.