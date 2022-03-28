Власти проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

28.03.2022 [Общество]

Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%, а участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Несколько важных законов вступают в силу в апреле этого года.

К примеру, социальные пенсии будут проиндексированы уже с 1 апреля. Они вырастут на 8,6% примерно у четырех миллионов россиян.

«Изначально социальные пенсии должны были увеличиться на 7,7%. Однако президент России поручил проиндексировать их на 8,6%. Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законодательство. 1 апреля они вступают в силу», — рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Еще один социальный закон касается регистрации на портале Госуслуг. Теперь подростки старше 14 лет смогут делать это самостоятельно, детей младше этого возраста смогут зарегистрировать родители или опекуны. Сервис может пригодиться школьникам для просмотра своего электронного дневника.

Целый блок новых законов касается спецоперации на Украине. Теперь ее участники будут официально признаваться ветеранами боевых действий, — сообщает пресс-служба вологодского ЗСО.

Кроме того, с 5 апреля начинает действовать норма о наказании за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. Ответственность за такие действия — крупный штраф или лишение свободы на срок до 15 лет.

Тэги: социальные пенсии, индексация, ЗСО

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