За отказ оформлять полис ОСАГО мэр Вологды предлагает жаловаться в Центробанк

28.03.2022 [Общество]

Вологодские водители жалуются на страховые компании, которые под разными предлогами отказываются оформлять полисы ОСАГО. Как считает мэр Вологды Сергей Воропанов, это связано, скорей всего, с тем, что с 1 апреля изменяется коэффициент бонус-малус (КБМ), значит, продление по старым ценам невыгодно страховым компаниям.

«Не важно, опытный водитель, у которых истек срок действия полиса ОСАГО, или совсем новичок, компании под любыми предлогами затягивают процедуру оформления, ссылаясь на всевозможные причины», — рассказал Сергей Воропанов во время прямого эфира в соцсети.

По его словам, если страховая под какими-то предлогами отказалась продавать полис ОСАГО либо предлагает сначала оформить другие виды страховки, нужно обращаться с жалобой в интернет-приемную Центробанка. При выборе типа жалобы нужно выбрать пункт «Страховые организации», «ОСАГО», «Отказ в заключении договора».  При этом важно обязательно фиксировать отказ страховщика в оформлении договора ОСАГО или в приеме заявления любым доступным способом.

Мэр Вологды также рассказал, как изменится стоимость полиса ОСАГО с 1 апреля.

«Меняется „базовый“ коэффициент. Начинающему водителю теперь будет присваиваться КБМ, равный 1,17. До этого был коэффициент 1. Для злостных нарушителей стоимость полиса значительно вырастет — с 2,45 до 3,92. Для аккуратных водителей, наоборот, увеличится скидка за многолетнюю безаварийную езду. Для них будет допускаться снижение стоимости на 54% — с 0,5 до 0,46», — пояснил Воропанов.  

Таким образом, почти в 60% случаев страховка подорожает для виновников как минимум 2-х ДТП. Для тех, кто ездит более 10 лет без аварий, подешевеет примерно на 8%.

Тэги: полис ОСАГО, жалоба, центробанк

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