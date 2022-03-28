В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельной травмы прохожему

В Череповце задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в причинении смертельной травмы прохожему.

Ночью 3 октября 2021 года мужчина подошёл к двоим потерпевшим, которые стояли у торгового центра на улице Архангельской. Поочерёдно он нанёс им удары руками и ногами по голове и туловищу. Один из пострадавших — 57-летний мужчина — спустя четыре дня скончался от полученных травм в больнице. По признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), было возбуждено уголовное дело.

«По „горячим следам“ установить лицо, причастное к смерти человека, не удалось. Правоохранители обращались за помощью к общественности, однако сведений о виновном лице не поступило», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Установить личность и задержать подозреваемого удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.