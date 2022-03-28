Несовершеннолетнюю жительницу Череповца и её 30-летнего подельника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

28.03.2022 [Происшествия]

В Череповце 30-летний мужчина и 17-летняя девушка подозреваются в покушении на незаконный оборот наркотиков.

«По версии следствия, в период до 15 марта 2022 года жители г. Череповца, 30 и 17 лет, задумали совместно обогатиться путем торговли наркотиками. Вдвоем они приобрели через сеть Интернет наркотические средства, часть из которых использовали в трех „закладках“ в различных местах города. После этого их противоправную деятельность пресекла полиция», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Оперативники нашли и изъяли наркотики, которые подозреваемые хранили в тайниках, при себе, а также те, которые они бросили на месте задержания.

«Кроме того, несовершеннолетняя череповчанка самостоятельно приобрела через сеть Интернет для сбыта и личного потребления наркотические средства, которые были обнаружены и изъяты полицейскими в ходе личного досмотра и осмотра жилища взрослого соучастника», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тэги: наркотики, подросток, уголовное дело

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