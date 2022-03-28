Сильный снегопад и морозные ночи обещают вологодские синоптики

28.03.2022 [Общество]

Благодаря усилению антициклона, в понедельник, 28 марта, территория Вологодской области получила небольшую передышку от непогоды. Однако западные районы области находятся под влиянием атмосферных фронтов следующего «атлантического гостя». Во второй половине дня зона осадков начнет достигать центральных районов области. В предстоящую ночь на 29 марта на всей территории области пройдет умеренный, местами не исключен сильный снег.

Правда, по словам вологодских синоптиков, этот циклон не принесет в регион значительного усиления ветра, как это произошло в минувшие выходные.

Ночь на среду, 30 марта, станет самой холодной на этой неделе, температура воздуха опустится до -16 градусов, но уже следующая ночь станет чуть теплее.

Начиная с четверга, 31 марта, несмотря на холодные ночи, днем воздух начнет прогреваться до положительных значений до +4 градусов.

К выходным потепление продолжится, однако ночные температуры по-прежнему останутся отрицательными, а среднесуточная температура на 2-3 градуса будет отставать от климатической нормы.

 

Тэги: погода, морозы, снегопад

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