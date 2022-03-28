Череповчане взяли весь комплект медалей на Чемпионате России по боевому искусству савату

Полный комплект медалей завоевали череповецкие спортсмены на Чемпионате России по французскому боевому искусству савату, который прошел в Санкт-Петербурге.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренера Алексея Шадровцева.

Череповчане завоевали по одной медали золотого, серебряного и бронзового достоинства.

Победителем соревнований стал Денис Стрелков. Максим Копосов взял серебро соревнований. Почетное третье место занял Шамиль Гасанов.