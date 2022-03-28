Вологжанин со злости разбил стекло в машине скорой помощи

В Вологде на повреждение чужого имущества мировой суд оштрафовал 21-летнего молодого человека.

«Согласно материалам дела, ночью 13 февраля 2022 года у больницы на Пошехонском шоссе в Вологде молодой человек разбил ногой стекло в машине скорой помощи. Своими действиями он причинил владельцу автомобиля ущерб в размере 3000 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Сам обвиняемый в объяснениях рассказал, что в тот день его везли на машине скорой помощи из травмпункта в больницу. Врачи не давали ему обезболивающее и он со злости намерено ударил по стеклу.

Суд оштрафовал молодого человека на 300 рублей. Также собственник автомобиля вправе обратиться с заявлением о возмещении ущерба.