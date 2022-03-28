Жительница Никольского района за три дня украла с карты знакомого 60 тысяч рублей

51-летняя жительница Никольского района украла с карты знакомого 60 тысяч рублей.

После заявления потерпевшего о пропаже денег, полицейские выяснили, что мужчина гостил у подозреваемой. Они распивали спиртное, которое женщина оплачивала с карты гостя.

«В какой-то момент злоумышленница решила, что при каждом визите в магазин за новой порцией алкоголя, она будет снимать с карты наличные для себя. В течение трех дней, пока мужчина гостил у женщины, она обналичила около 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.