Дополнительный способ оплаты проезда в общественном транспорте вводят в Вологде

В Вологде вводят новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Это дополнительная мера для тех пассажиров, которые пользовались безналичной оплатой через приложения на смартфонах. Об этом рассказал мэр города Сергей Воропанов во время прямого эфира.

«Оплата банковской картой также остается. Но теперь можно будет оплатить через QR-код. Стоить проезд будет, как и при других вариантов безналичной оплатой — 30 рублей. Плюсы — это альтернатива для тех, кто оплачивал проезд с помощью приложения на смартфонах. Это выгодно — билет будет действовать в течение часа. Это экологично, потому что отсутствует бумажный билет», — рассказал мэр Вологды.

Для пользования этой системой необходимо скачать бесплатное приложение «Ваш билет» в магазине приложений. В приложении есть электронный кошелек, который можно пополнять. Как рассказал Сергей Воропанов, для оплаты проезда достаточно будет нажать в приложении кнопку «оплатить».