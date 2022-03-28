Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта анимационного проекта

28.03.2022 [Культура]

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайт анимационного проекта «Масяня». Об этом сообщает РБК со ссылкой на создателя проекта – Олега Куваева.

– Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, — цитирует РБК Куваева.

Также сообщается, что сам Олег Куваев и зрители этим сайтом пользуются редко, все серии «Масяни» доступны на YouTube.

 

Тэги: роскомнадзор, мультфильмы, военная спецоперация

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
Вологодский драматический театр попал под санкции

Похожие новости

Роскомнадзор «предупредил российские СМИ о необходимости отказаться» от публикации интервью с Владимиром Зеленским

Ведомство не объяснило причин такого предостережения. Оно появилось еще до того, как журналисты обнародовали интервью

852
0

Сайт «Медузы» заблокировали в России

«Мы были к этому готовы — и продолжаем работать», — пишут журналисты

1156
0

Роскомнадзор заблокировал украинский сайт для поиска пленных и погибших российских военных

Информация об этом появилась на универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам

1969
0

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материалы, где происходящее в Украине называется «войной», «вторжением» или «нападением»

В требовании сообщается, что это недостоверная информация. Правильно происходящее называется «специальной военной операцией»

2225
0

Роскомнадзор обязал СМИ брать данные о военных действиях в Украине только из официальных российских источников

В противном случае сайты изданий могут заблокировать

1609
0

Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального

Речь шла о публикации в БлогоВо со ссылкой на расследование «Он вам не Димон»

3004
0

Роскомнадзор завел реестр социальных сетей

Туда уже включены Twitter, YouTube и Facebook

809
0

Сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты открытки» заблокированы Роскомнадзором. Они объявили о закрытии

Эти сайты связаны с Михаилом Ходорковским. Ранее в список иноагентов включили несколько журналистов «Открытых медиа», включая главреда издания 

1857
0

В России предложили предоставлять доступ к порно-сайтам через госуслуги

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) подготовил ряд предложений для ужесточения доступа к порнографии в интернете

1395
0

Роскомнадзор обязал Tinder передавать ФСБ данные пользователей

Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ)

1109
0

Роскомнадзор потратит 17 миллионов рублей на семинары для сотрудников

Из них более 200 тысяч рублей - на обучение нескольких сотрудников Вологодского управления Роскомнадзора

3029
1

Детское кафе в Череповце оштрафовали за открытый доступ к порносайтам

Wi-Fi в заведении «Компот» был не запаролен

3306
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram
Жительница Никольского района за три дня украла с карты знакомого 60 тысяч рублей
Дистанционная консультация с логопедом для родителей Вологды состоится 31 марта
Дополнительный способ оплаты проезда в общественном транспорте вводят в Вологде
В Череповце четырёх людей спасли из горевшего дома на улице Чкалова
Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта анимационного проекта
Циклон «Хельмке» ронял деревья и столбы в Вологде и Череповце
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2653
0
27.03.2022 [БлогоVO]

Ветер, снег, метель... Белым-бело

491
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

79
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика