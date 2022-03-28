Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта анимационного проекта

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайт анимационного проекта «Масяня». Об этом сообщает РБК со ссылкой на создателя проекта – Олега Куваева.

– Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, — цитирует РБК Куваева.

Также сообщается, что сам Олег Куваев и зрители этим сайтом пользуются редко, все серии «Масяни» доступны на YouTube.