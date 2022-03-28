Общественники просят власти региона отказаться от единого цвета кузова машин такси

28.03.2022 [Общество]

Общественный совет по развитию такси обратился к губернатору Вологодской области с просьбой отказаться от единого цвета кузова машин и отменить госпошлины. По их мнению, это поможет упростить легализацию и позволит избежать появления «бомбил» из числа потерявших работу граждан.

Норма федерального законодательства, которая позволяет каждому региону определять свои правила по отношению к внешнему облику автомобилей такси, в России существует с 2011 года.

Существует ошибочное мнение, что цвет способствует повышению безопасности перевозок.

«В условиях введенных санкций против России и ухудшения экономической ситуации, действующая норма является существенным административным и финансовым барьером, который приведет к делегализации таксомоторного рынка», — говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В обращении общественники указывают, что такси — это возможность быстрого заработка. Многие автовладельцы, потерявшие работу из-за санкций, пойдут таксовать.

«У них просто не останется другого выбора. Ведь у многих людей существуют финансовые обязательства перед банками, да и повседневные расходы никто не отменял. Опыт многих регионов, в которых действует требование к цвету кузова автомобиля, свидетельствует о негативном влиянии этой нормы на легализацию отрасли. Количество выдаваемых разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси сокращается в 2-4 раза. 16 марта 2022 года президент России дал указание правительству и надзорным органам продолжить работу по снятию административных, неоправданных регуляторных барьеров», — говорят в Общественном совете по развитию такси.

Помимо этого, общественники попросили руководителей регионов отменить государственные пошлины за разрешение услуг, оказываемых в рамках получения, переоформления, внесения изменений в реестр разрешений, продления срока действия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

 

 

Тэги: такси, санкции

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