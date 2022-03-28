В зоосаде Деда Мороза проснулись еноты и енотовидные собаки

В зоосаде Деда Мороза, который находится под Великим Устюгом, проснулись еноты и енотовидные собаки.
– Они вышли из зимнего сна почти одновременно с московскими сородичами. Точнее сказать трудно – ведь у них весьма размытые границы сна. Наши полосатые друзья могут очнуться, погулять, осмотреться – и снова залечь, – говорится на странице зоосада в социальной сети.
По словам сотрудников зоосада, еноты и енотовидные собаки начали переходить на весенний режим дня и питаться каждый день. В рацион этих животных входят: фрукты, орехи, изюм, бананы и много других полезных продуктов, которые помогут им набраться сил после зимней спячки.
– Сейчас в Зоосаде живут два енота: Рыжик и Василек, и две енотовидные собаки: Барыня и Сударыня. Все живут на одной территории – и живут дружно. В распоряжении группы три домика, однако все предпочитают жить – и спать вместе, – говорится в сообщении. – Неофициальный лидер группы – енот Василек. Он первым пробудился от зимней дремы, всегда первым все исследует, а то мало ли, там опасность или что-то вкусное.