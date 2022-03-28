В зоосаде Деда Мороза проснулись еноты и енотовидные собаки

В зоосаде Деда Мороза, который находится под Великим Устюгом, проснулись еноты и енотовидные собаки.

– Они вышли из зимнего сна почти одновременно с московскими сородичами. Точнее сказать трудно – ведь у них весьма размытые границы сна. Наши полосатые друзья могут очнуться, погулять, осмотреться – и снова залечь, – говорится на странице зоосада в социальной сети.

По словам сотрудников зоосада, еноты и енотовидные собаки начали переходить на весенний режим дня и питаться каждый день. В рацион этих животных входят: фрукты, орехи, изюм, бананы и много других полезных продуктов, которые помогут им набраться сил после зимней спячки.